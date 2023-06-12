أمسية غنائية لأعمال عبد الحليم وشادية في أوبرا الإسكندرية

يقضي جمهور الإسكندرية أمسية غنائية تجمع نخبة من أجمل أعمال عبدالحليم حافظ وشادية ويقودها المايسترو الدكتور محمد الموجي ويحتضنها مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

وتقام حفلة شادية وعبد الحليم حافظ في الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو منها صدفة، الحلوة، جانا الهوا، هي دي هي، إن راح منك يا عين، وحياة عينيك، يا قلبي سيبك، اه يا اسمراني اللون، أحبك، قال لي كلام.. أداء حسام حسني، ندى غالب، محمد متولي، حنان عصام، أحمد محسن وسمية وجدي.

معلومات عن عبد الحليم حافظ

يذكر أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربي وأهم المطربين العاطفيين المصريين، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية في 21 يونيو عام 1929، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأوبرا.

واكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول «حافظ» بدلا من شبانة، قدم أولى أغانيه «صافيني مرة» التي لحنها محمد الموجي وقصيدة «لقاء» كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي.

أما شادية ممثلة ومطربة اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام سينمائية وقدمت مئات الأغنيات لها عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة، ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية، بدأت مسيرتها الفنية بفيلم «أزهار وأشواك» بعدها قدمت أدوارا مختلفة، رحلت في 28 نوفمبر 2017 بعد صراع مع المرض.