مدير أوبرا الإسكندرية: نسعى لاكتشاف المواهب وأبوابنا مفتوحة للجميع 

قالت الدكتورة هدى حسني، عازفة الكلارينت، مدير أوبرا الإسكندرية الجديدة، إنها لها رؤية بما أنها فنانة، وسيتم طرحها على الإدارة من أجل العمل عليها، مؤكدة أن أبواب الأوبرا مفتوحة أمام الجميع لطرح الأفكار وتطوير المنظومة الثقافية.

طرح مشروع لاكتشاف المواهب

وأضافت «حسني» أن أبواب أوبرا الإسكندرية مفتوح لاحتضان المواهب، واكتشافها، مشيرة إلى طرح فكرة لإنتاج مشروع «أوبرا جوت تالنت».

دراسة زيادة أيام المهرجان الصيفي في الإسكندرية

وأكدت أنه يجرى دراسة إقامة المهرجان الصيفي في المسرح الروماني، مع زيادة الفرق والأيام الخاصة بالمهرجان لما له من قيمة كبرى لدى جمهور الإسكندرية، لافتة إلى أنه سيجري إقامة مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى العمل على تكثيف ورش الأطفال في الفترة القادمة من أجل تعليم النشء كل ما يتعلق بالثقافة العربية في أحضان دار أوبرا الإسكندرية.

جاء ذلك بعدما أصدر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد، قرارًا بتعيين عازفة الكلارينت، الدكتورة هدى حسني مديراً عاماً لمسرح دار أوبرا الإسكندرية.

من هي الدكتورة هدى حسني؟

وتعتبر الدكتورة هدى حسني، عازفة الكلارينت، تخرجت في المعهد العالي للكونسرفاتوار عام 1998 ثم حصلت علي الماجستير في فنون آلة الكلارينت عام 2008، وشاركت مع العديد من الأوركسترا والفرق منها أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفاتوار وفرقة خالد فؤاد الموسيقية.