مسار العائلة المقدسة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الاثنين المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، عن مسار العائلة المقدسة ومستقبل السياحة الروحانية، وذلك في تمام السابعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق 15 مايو.

يحضر الحفل كل من الدكتور عادل الجندي ‏المنسق الوطني مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة، والدكتورة شهد البياع دكتوراة في العمارة بالفنون القبطية ومدير آثار وادي النطرون، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية، ويدير الحوار محمد خطاب.

مشروع مسار العائلة المقدسة

يذكر أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على أرض وادي النطرون؛ إذ أنها من أهم المدن الجاذبة للسياحة، سواء كانت دينية لمسار رحلة العائلة المقدسة والأديرة، والتاريخية الموجودة بها، أو السياحة العلاجية بمنطقة نبع الحمراء الموجودة بالمدينة.

أهم محطات مسار العائلة المقدسة

ويعد وادي النطرون من أهم المحطات التي زارتها العائلة المقدسة في مصر، إذ يضم ثلاثة أديرة أثرية هي العذراء البراموس، والأنبا بيشوى، والعذراء السريان.