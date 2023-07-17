قبل النتيجة.. برنامج«البيوتكنولوجي» بكلية العلوم يغازل طلاب الثانوية

عدد كبير من طلاب الثانوية العامة ليسوا على دراية كاملة ببعض الكليات والتخصصات التكنولوجية الجديدة التي تواكب سوق العمل، بجانب وجود مجالات تطلبت إنشاء كليات جديدة لإعداد خريجين مناسبين لاحتياجاتها، ومن بينها برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية «البيوتكنولوجي» بكلية العلوم جامعة حلوان.

تفاصيل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم

كشفت الدكتورة رانيا الليثي منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان، في تصريحات لـ«الوطن» عن جميع تفاصيل البرنامج، الذي يتوافق مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 والمتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي.

وأوضحت أن البرنامج يساعد في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار من خلال التكامل بين تخصصات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة والوراثة والمعلوماتية الحيوية، كما أن الدراسة بالبرنامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة.

وتأتي مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج، ثمانية فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس عند إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة، وهي 149 ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن 2.

تقبل كلية العلوم، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (لقسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تضعها كل من الجامعة والكلية.

مميزات برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم

ويتميز البرنامج بتعدد الوحدات المعـملية، ومنها وحدة البيولوجيا الجزيئية، ووحدة زراعة الأنسجة، ووحدة الفصل الكهربائي للبروتينات، ووحدة التشخيص الجزيئي، ومركز المعلوماتية الحيوية، ويتميز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بتأهيل الخريج للعديد من المسارات التي جاءت كالتالي:

المسار الطبي: ويشمل معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والأمصال، معامل الحقن المجهري، قطاع السلامة والصحة المهنية.

المسار الصناعي: ويشمل الشركات الصناعية المنتجة للمواد الحيوية مثل البروتينات، والألياف، والفيتامينات، معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة، شركات مستحضرات التجميل، شركات الأغذية والألبان، ريادة الأعمال وتكوين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

المسار البحثي: ويشمل المراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، الرقابة الدوائية، مركز البحوث الجنائية والطب الشرعي، هيئة المصل واللقاح، وغيرها.

المسار الأكاديمي: ويشمل الجامعات الخاصة والأهلية والمدارس الدولية من خلال التدريس للمقررات النظرية او العملية.

يتم القيام بزيارات ميدانية لطلبة البرنامج لتطبيق ما يتم دراسته بسوق العمل مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وشركة جهينة للعصائر، مصنع السكر والصناعات التكاملية، مستشفى سرطان الأطفال 57357.

ويجرى عقد العديد من الندوات العلمية على سبيل المثال مثل ندوة «إعداد خريج بيوتكنولوجي متميز، يوم توعوي بسرطان الثدي، وندوة «مخاطر المخدرات»، وندوة «الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة جائحة كورونا» وندوة «الطب الشرعي والمعمل الجنائي مسرح الجريمة».

كما يتم توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات خاصة، من أجل توفير برامج تدريب متقدمة للطلاب، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية.