استعدادات في مصيف بلطيم لاستقبال طلاب الثانوية العامة.. شواطئ مجانية

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في مدينة مصيف بلطيم، إن بوابات مصيف بلطيم الآن، تشهد إقبالا غير مسبوق لتوافد عدد كبير من الشباب، والعائلات للاستمتاع بأجواء مصيف بلطيم، عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة اليوم، وهو الأمر الذي تطلب رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مدينة المصيف، وخاصة على الشواطئ غداً الجمعة.

حملات مكثفة وتوعية المواطنين بمصيف بلطيم

وأوضح «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصيف بلطيم يكثف حملاته للمرور على الملاهي العامة التي تشهد زحاما شديدا اليوم، علاوة على توافد الآلاف من المواطنين على كورنيش مصيف بلطيم، وتوفير كل الخدمات للزائرين.

6 شواطئ مجاناً في مصيف بلطيم

وأشار إلى أنه يوجد 6 شواطئ بمصيف بلطيم، جميعها مجاناً ومفتوحة وأمام الوافدين والزائرين بالمصيف، كما يتوافر خدمات متعددة ومن بينها عشرات المنقذين، بهدف حماية المواطنين من أي حالات غرق قد تحدث.