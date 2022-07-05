رئيس جامعة أسيوط يشهد أول رسالة ماجستير بمعهد البيولوجيا الجزيئية

أثنى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على ما تحظي به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية في شتي المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة، التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز، مشيراً في ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة، ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار في مختلف التخصصات العلمية.

رسالة ماجستير معهد البحوث

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة أسيوط في مناقشة أول رسالة ماجستير لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء عبدالناصر، عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، والدكتور عمرو عبدالفتاح، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، فضلاً عن لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب مشاركة طلاب وطالبات المعهد.

مناقشة أول رسالة للمعهد

وفي هذا الاطار، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي عن مناقشة أول رسالة ماجستير لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، تحت عنوان «تقييم دمج العنيات لعمل تفاعل البلمرة المتسلسل ذو الوقت الحقيقي للكشف عن SARS – COV2 ( كوفيد 19) بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بدون أعراض»، للباحث الدكتور مجدي فاروق تادروس، الكيميائي بمعهد البيولوجيا الجزيئية، تخصص مناعة.

تقديم درع التكريم

وفي مستهل المناقشة، قدمت الدكتورة أسماء عبدالناصر درع تكريماً للدكتور طارق الجمال لمجهوداته المشهودة ورعايته ودعمه للمعهد، الذي تم إنشاوه كوحدة عام 1996، وتم تحويله إلى معهد يضم عدداً من المراكز والوحدات، في عام 2019، خلال فترة توليه منصب رئيس جامعة أسيوط.

لجنة المناقشة والحكم

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتورة أسماء عبدالناصر، أستاذ الامراض المشتركة وعميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، مناقش داخلي، والدكتورة هبة الله جمال راشد، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية ووكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد العارف، أستاذ ورئيس قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، بصوت واحد، والدكتورة عزة محمود عز الدين مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب جامعة أسيوط.

كما تكونت لجنة الإشراف من الدكتور حمدي محمد العارف، أستاذ ورئيس قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة عزة محمود عز الدين مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب جامعة أسيوط، والدكتورة رانيا محمد عويضة، وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب بجامعة جنوب الوادي.