نجاد البرعي: التحالف الوطني التنموي يعزز العمل الأهلي

قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل جيدًا ويكون معززًا للعمل الأهلي، فهو يضم جميعات أهلية كبيرة، لكن الجميعات الصغيرة تتعرض للكثير من المشكلات مع إدرات التضامن وغيرها، خصوصا أن الجمعيات الكبيرة قليلة ولا تستطيع العمل بمفردها دون الجمعيات الصغيرة.

قانون الجمعيات الأهلية الجديد يحتوي على باب كامل عن التطوع

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تطوير قانون الجمعيات وتحسينه وعمل مساحة أكبر من العمل للعمل المدني يساعد التحالف ويساعد الدولة، خصوصًا أنّ الجمعيات الأهلية هي شبكة الأمان الاجتماعي لهذا البلد.

وأشار إلى أنّ قانون الجمعيات الجديد يحتوي على بابٍ كامل عن التطوع، والفكرة الأصلية أن الجمعيات الأهلية تقوم على أعداد كبيرة جدًا من المتطوعين، وأعداد كبيرة جدا من المحترفين، والشباب المصري الذي لديه رغبة بالتطوع والمشاركة السياسية والاجتماعية أكبر من الحادث على أرض الواقع، وإطلاق الحريات والثقافة يجعل الشباب ينتشر ويعمل في الميادين الاجتماعية والسياسية.

ينبغي تبادل الخبرات وتوسع المبادرات وبناء أجيال جديدة

وشرح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن التحالف الوطني ليس فقط المجتمع المدني، ولكنهم الآن لديهم دورا بعد بناء التحالف ووضع قانون له، أن تعمل مع الجمعيات الأصغر لتبادل الخبرات وتوسع المبادرات وبناء أجيال جديدة.