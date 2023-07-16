مقرر لجنة الشباب يكشف تفاصيل استعدادات استئناف جلسات الحوار الوطني

كشف أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، تفاصيل استعدادات استئناف جلسات الحوار الوطني، قائلًا إنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعًا الأربعاء الماضي لبحث ما جرى الفترة الماضية من توصيات، وبحث إقامة ورش عمل.

دعم وتمكّين الشباب

وأضاف «فتحي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنَّ لجنة الشباب ناقشت دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، وستعقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة لبحث التوصيات النهائية في هذا الشأن لرفعها لمجلس الأمناء ثم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن التوصيات لابد أن تكون قابلة للتنفيذ من حيث تكلفتها أو وُجود شيء مشابه لها من الأساس أم لا، وكل ذلك يتمّ دراسته من قبل خبراء مختصين في المجالات مع التنفيذيين في الدولة والتشريعيين في مجلسي النواب والشيوخ لرفع توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق.

أولى مطالب الشباب

ولفت إلى أنه على مدار 7 أشهر لجنة الشباب بالحوار الوطني بحثت في المدارس والجامعات والمقاهي والقرى والنجوع والأندية والشباب لتوجيه سؤال للشباب فيما يحتاجه من الحوار الوطني، ومن أوائل الأشياء التي طالبوا بها هي دعم وتمكين الشباب في اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمدارس.