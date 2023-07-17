عاجل.. تطور مفاجئ في صفقة أشرف بن شرقي.. ظهور منافس مصري جديد

باتت عودة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، إلى الدوري المصري، محتملة، وذلك بعد فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي بالتراضي، ليصبح لاعبا حرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يزاحم الزمالك على ضم بن شرقي

ومع ربط تقارير صحفية بين بن شرقي والعودة إلى الزمالك، في الموسم الجديد، وسط مزاحمة الأهلي، إلا أن بيراميدز أصبح أحد أبرز الأندية التي تسعى للحصول على خدمات النجم المغربي.

وبحسب مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، فإن هناك مفاوضات بالفعل لضم بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحا: «بن شرقي بالتأكيد سيكون إضافة لأي فريق، كما أن كونه لاعبا حرا في الوقت الحالي يمنحه ميزة إضافية في التفاوض».

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