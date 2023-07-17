«احتياطي نقدي صامد» بمصر.. 34.8 مليار دولار في 9 سنوات بزيادة بـ108%

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) بعنوان «القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد»، مضيفًا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي صمد بقوة خلال السنوات الماضة، ونجحت الدولة المصرية في تدعيمه بشكل كبير، وزاد صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.4%، لتبلغ 34.8 مليار دولار في يونيو 2023 (مبدئي)، مقابل 16.7 مليار دولار في يونيو 2014، ما يسمح بزيادة عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية لتبلغ 5.6 شهر في أبريل 2023، مقابل 3.5 شهر في أبريل 2014،

مؤشراتها تعكس قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات

وفيما بتعلق بالسيولة (تحسن النسبة إيجابي)، أوضح التقرير أن مؤشراتها تعكس قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة، مبينًا أن متوسط نسبة السيولة الفعلية من العملات الأجنبية لدى البنوك بلغ 75.3% في الربع الأول 2023، مقابل 59% في الربع الأول 2014، بينما بلغت الأوراق المالية إلى الأصول 26.3% في الربع الأول 2023، مقابل 21.6% في الربع الأول 2014، بجانب بلوغ القروض إلى الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية معًا 48.9% في الربع الأول 2023، مقارنة بـ 41.5% في الربع الأول 2014.

هيكل إجمالي الاحتياطيات الرسمية

واستعرض التقرير تطور هيكل إجمالي الاحتياطيات الرسمية حيث بلغ من العملات الأجنبية 26.2 مليار دولار في أبريل 2023، مقابل 13.5 مليار دولار في أبريل 2014، وبالنسبة للذهب فقد بلغ 8 مليارات دولار في أبريل 2023، مقابل 2.7 مليار دولار في أبريل 2014.

في حين وصلت وحدات حقوق السحب الخاصة إلى 0.3 مليار دولار في أبريل 2023، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في أبريل 2014، علمًا بأنها ترتكز على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.