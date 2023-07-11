وزير زراعة لبنان: القطاع المصرفي في موت سريري والعودة للزراعة طوق النجاة الوحيد

قال الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، إن انكماش الزراعة في بلاده أمر طبيعي جدا رغم الصادرات الزراعية، حيث يعتمد لبنان منذ 40 عاما على الزراعة والقطاع المصرفي، والزراعة كانت تمثل نسبة كبيرة من موازنة الدولة، واليوم تقدر بنحو 1.6% من الموازنة.

موسم الصيف

وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك إمكانية لرفع وزيادة هذه النسب، واليوم تغير الموقف وتغيرت النظرة في لبنان، لأن السياحة معدومة عدا اللبنانيين الذين يعودون في موسم الصيف، كما أن القطاع المصرفي منهار بالكامل».

السلة الغذائية

وتابع وزير الزراعة اللبناني: «القطاع المصرفي تقريبا في موت سريري، إذا لدينا طوق نجاة وحيد وهو العودة للزراعة والقطاع الزراعي، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ولا يمكن لنا اليوم كدولة ان نستورد ما نأكل، بل يجب أن يكون لدينا الحد الأدنى من السلة الغذائية في الداخل اللبناني، وهنا نتحدث عن القمح والبقوليات والحبوب بشكل عام واللحوم البيضاء والسمراء».