مصرع شاب غرقا في ترعة بكفر الشيخ

لقي شاب مُقيم بإحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً، وذلك أثناء الاستحمام في ترعة متاخمة لمنزله، وجرى انتشاله جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بوفاة «ر.ب»، 19 سنة، مقيم بقرية خليج قبلي، دائرة مركز مطوبس، غرقاً بترعة النور المتاخمة للمنزل، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام بها، نظراً لعدم إجادته السباحة.

الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، أفاد أنّ سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4855 لسنة 2023، إداري مركز مطوبس، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.