غرق سائق وزوج ابنته في نهر النيل بالبدرشين

لقي سائق وزوج ابنته، مصرعهما غرقًا بناحية المزاريق دائرة البدرشين في محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطه البدرشين في الجيزة، بلاغًا من غرفه عمليات النجدة بوجود شخص غريق بناحية المرازيق دائرة البدرشين، وجرى التقابل مع كل من «سعيد .ف» مقيم كفر زهران البدرشين، 60 عامًا، حداد مسلح، وأفاد بأنه أثناء قيام المدعو «خالد .ب» 53 عامًا، سائق، بالسباحة شعر بالإعياء.

غرق سائق وزوج ابنته

وتبين أنه عند محاولة زوج ابنة السائق ويدعى «محمد.س» 27 عامًا، عامل بشركة ملابس، مقيم كفر زهران، إنقاذ حماة غرق الاثنين- وكلفت إدارة الإنقاذ النهري بتكثيف جهود البحث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.