غرق طفل بنهر النيل في سوهاج.. لا يجيد السباحة

لقى طفل مصرعه بنهر النيل في محافظة سوهاج لعدم إجادته السباحة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بغرق شخص بنهر النيل ببندر البلينا بدائرة مركز البلينا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تم انتشال الجثة بمعرفة وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق المدعو «مصطفى م ر ا»، 15 عاما، طالب، ويقيم ببندر البلينا.

نقل الجثة لمشرحة البلينا

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وبسؤال ذويه أفاد عمه المدعو، أحمد ر ا ع، سن 43 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالإستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.