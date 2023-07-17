مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء اللهو بسوهاج

لقي طفل خمس سنوات، مصرعه غرقا، حيث انزلقت قدماه بالترعة المجاورة لمنزله، بناحية فزارة بدائرة مركز المراغة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد غرق طفل بترعة الكريعي.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، بالانتقال تبين غرق الطفل «صلاح. ا .ا»، سن 5 سنوات، يقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

بسؤال ذويه، أفاد والده المدعو، «أحمد ا م»، سن 41 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله، انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.