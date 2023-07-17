«الإدارية العليا» تؤيد فصل أمين مخزن سرق جهاز قياس الصفراء لبيعه

أيَّدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب، حكم أول درجة والصادر عام 2020 ضد أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي، والقاضي بفصله من الخدمة، لما اقترفه من سرقة جهاز قياس نسبة الصفراء المملوك للمستشفى، وحاول بيعه بمنطقة قصر العيني، ورفضت المحكمة طعنه، ما يعني استمرار فصله وعدم عودته لعمله.

وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66.

التهم التي نسبتها له النيابة

وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمُحال ج.ع وهو يعمل أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة، لأنه في غضون عام 2017 خالف القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص، وذلك بأن استولى على جهاز قياس نسبة الصفراء عن طريق الجلد والمملوك لمستشفى الوراق المركزي وحاول بيعه لأحد محال بيع الأجهزة الطبية بمنطقة قصر العيني.