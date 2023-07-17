فاروق فلوكس يُشارك في حفل توقيع كتاب «الزمن وأنا» بمكتبة الإسكندرية الخميس

يُشارك الفنان فاروق فلوكس، في حفل توقيع كتاب «الزمن وأنا»، الذي يتناول سيرته الذاتية، وذلك في مكتبة الإسكندرية، يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وكتبت المخرجة يسر عكاشة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «يا أهل إسكندرية.. استنوا بابا إن شاء الله يوم الخميس في مكتبة الإسكندرية لتوقيع كتابه.. الإسكندرية عشقي الأبدي.. عم فلوكس في مكتبة الإسكندرية».

تفاصيل كتاب «الزمن وأنا»

وكان الكاتب الصحفي حسن الزوام، مؤلف كتاب «الزمن وأنا» السيرة الذاتية للفنان فاروق فلوكس، قد كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، رحلته مع هذا الكتاب، قائلًا: «استمرينا في التسجيلات لمدة 4 أشهر، سجلنا أكثر من 40 ساعة، وعندها اكتشفنا أنه لم يحكِ أمورا توازي جزءً ثانيا من الكتاب.. الكتاب عبارة عن 492 صفحة مليئة بالحياة من الطفولة حتى الآن».

وأوضح أنّ الكتاب ليس مجرد مذكرات فنية، لكنه مذكرات سياسية واجتماعية واقتصادية، رُصد فيها شكل المجتمع وهو يتحول من عام 1937 حتى هذا اليوم.