رحلة 60 عاما من الفن والهندسة والسياسة في حياة الفنان فاروق فلوكس: «الزمن وأنا»

عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، صدرت مذكرات الفنان فاروق فلوكس "الزمن وأنا" للكاتب الصحفي حسن الزوام، وذلك تزامنا مع الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام في الفترة من 25 يناير الى 6 فبراير بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وترصد المذكرات التي تقع في 492 صفحة رحلة الفنان فاروق فلوكس مع الفن والتي امتدت على مدار 60 عاما، شارك خلالها في مئات الأعمال بين المسرح والسينما والتليفزيون، وكذلك عشقه لعمله كمهندس حتى وصل الى درجة وكيل وزارة، وسر دراسته القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ولماذا رُفِض التحاقه بمعهد السينما رغم أنه كان من الأوائل بنتيجة إختبارات القبول.

وتتضمن المذكرات عدد من الأسرار والمواقف والحكايات الفنية التي تذاع لأول مرة، وعلاقته بتأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح ونشأة المسرح الجامعي والفرق المسرحية الكبيرة التي أبدعت عددا من الأعمال الخالدة التي يعاد تقديمها حتى اليوم.

ويرصد الكاتب حسن الزوام في الكتاب رؤية الفنان فاروق فلوكس لوقائع الأحداث السياسية في مصر من الملك فاروق وحتى الآن، لرجل ولد في المنزل المقابل لقصر الحكم في ميدان عابدين، وتطوع في المقاومة الشعبية، ويقدم نبذة عن أهم مؤلفاته التي لم تظهر للنور، وأهم الكتب النادرة في مكتبته الخاصة التي تضم أكثر من 40 ألف كتاب.

كما تضم المذكرات وعنوانها "ألزمن وأنا – مذكرات فاروق فلوكس بين الهندسة والفن والحياة" مجموعة من الصور النادرة والحكايات الخاصة بالفنان القدير وعلاقته بكبار النجوم في الوسط الفني بداية من فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي والضيف أحمد وفريد شوقي وسمير غانم وجورج سيدهم وعادل إمام، وتقدم الوجه الأخر لعشرات المبدعين مثل عبد الله فرغلي وعبد العظيم عبد الحق وأبو بكر عزت ورشوان توفيق ومحمد فاضل وغيرهم.

وكان الفنان فاروق فلوكس قد وقع قبل أيام عقد نشر مذكراته مع الناشر محمد البعلي مدير دار صفصافة للنشر والكاتب الصحفي حسن الزوام بحضور إبنته الكبرى المخرجة بالتليفزيون المصري "يسر فلوكس"، وتوفر الدار المذكرات بجناحها B25 بالصالة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.