موسكو وكييف يتبادلان الاتهامات بشأن الهجوم على جسر القرم

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الهجوم على جسر القرم، اليوم، وبعد إعلان مسؤولون روس تعرض جسر القرم لأضرار في حادث طوارئ أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، قالت متحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، ناتاليا هومينيوك، أنَّ حادث جسر القرم يمكن أن يكون عملاً استفزازياً من جانب موسكو،

وأضافت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، وفقًا لوكالة أنباء رويترز، أنَّ إثارة مثل هذه الاستفزازات التي أعلنت عنها روسيا في جسر القرم بصخب كبير على الفور هي طريقة نمطية لدى سلطات القرم لحل المشكلات.

روسيا تتهم أوكرانيا بشن الهجوم على جسر القرم

وجسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وهو طريق إمداد رئيسي للإمدادات للقوات الروسية في أوكرانيا، وتمّ تدشينه في 2018.

في المقابل، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بشن الهجوم، قائلة: «هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف»، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

ونوهت زاخاروفا إلى أنَّ المسؤولون الأوكرانيون يتخذون القرارات بمشاركة مباشرة من أجهزة مخابرات وسياسيين في كل من واشنطن ولندن

جدير بالذكر أنَّ شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، تشكل قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا.

الهجمات على جسر القرم

وتعرض جسر القرم لهجمات فجر اليوم، وقال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة إنَّ الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء الهجوم على جسر القرم الذي نفذ بواسطة مسيرات بحرية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووفقا لاثنتين من وسائل الإعلام الأوكرانية، نقلًا عن مصادر لم تسمها أن وكالة الأمن الداخلي والبحرية الأوكرانية تقفان وراء الهجوم، بحسب ما ذكرت «رويترز».