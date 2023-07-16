أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو قد تستخدم قنابل عنقودية عند الحاجة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية، وأن لها الحق في استخدامها إذا تم نشر مثل هذه الذخائر، التي قال إنه يعتبر استخدامها جريمة، ضد القوات الروسية في أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي، إنّ موسكو سترد بالمثل إذا لزم الأمر، وكانت أوكرانيا تلقت قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، مؤكدة أن الذخائر ضرورية لتعويض النقص في القذائف الذي تواجهه قوات كييف في وقت تشن فيه هجوما مضادا، أملا في تحقيق مكاسب في ميدان القتال بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا وأوكرانيا لم توقعا اتفاقية حظر الذخائر العنقودية

وقال بوتين إنه يعتبر استخدام القنابل العنقودية جريمة، وإن روسيا لم تكن بحاجة حتى الآن لاستخدامها بنفسها على الرغم من أنها عانت من مشاكل الذخيرة الخاصة بها في الماضي، ولم توقع روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية ، التي تحظر إنتاج وتخزين واستخدام ونقل الأسلحة.

وتعد الذخائر العنقودية محظورة في أكثر من 100 دولة لأنها تطلق عادةً أعدادًا كبيرة من القنابل الصغيرة، التي يمكن أن تقتل عشوائياً في منطقة واسعة. بعضها لا ينفجر حتما ويمكن أن يشكل خطرا لعقود، خاصة على الأطفال، وقالت كييف إنها ستستخدم القنابل العنقودية لطرد تجمعات من الجنود الروس عند محاولتها استعادة أراضيها، لكنها لن تستخدمها على الأراضي الروسية.

مخزون كاف من أنواع مختلفة من القنابل العنقودية

وأكد بوتين: «أريد أن أشير إلى أنه يوجد في الاتحاد الروسي مخزون كاف من أنواع مختلفة من القنابل العنقودية، لم نستخدمها بعد، ولكن بالطبع إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء متبادل.. كما قال بوتين إنه لا يرى أي خطأ في قيام المتخصصين الروس بفحص المعدات والصواريخ الغربية التي تم الاستيلاء عليها، مثل صواريخ ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا، من أجل معرفة ما إذا كان هناك أي شيء مفيد يمكن استخدامه في المعدات العسكرية الروسية.