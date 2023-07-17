عضو «حقوق النواب»: التحالف الوطني ساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حقق نجاحات كبيرة وساهم بجهوده في تحقيق التنمية ودعم جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقال البنا، إن جهود ومبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي تكللت بالنجاح، منذ أن تم تدشينه تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، فمنها مبادرة «وصل الخير 1»، التي كانت ضربة البداية لنشاط التحالف الوطني، وتمثلت في السلع المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بتكلفة بلغت ملياري جنيه، ليعمل التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم، ومنذ بداية عمله، انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية في توزيع المنح والمواد الغذائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، ما ساهم في توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي الصعب، ثم تم إطلاق مبادرة «وصل الخير 2»، التي خصص لها نحو 2.7 مليار جنيه.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «التحالف استطاع إنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ودعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة كتف في كتف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأشار إلى أن التحالف توسع في المبادرات والأنشطة التنموية من خلال قطار الخير الذي يجوب ربوع المحروسة، لتتنوع بين إعادة تأهيل المنازل وتجهيز العرائس والقوافل الطبية وتوفير الدواء والمنح الدراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وتوزيع مراكب جديدة على الصيادين وتكريم القادرين باختلاف وذوي الهمم، ويقوم التحالف بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير أنشطة التحالف لتتحول من مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال فترة قصيرة ترك بصمة واضحة في نجاح توحيد جهود العمل الأهلي والتطوعي ومشاركة المجتمع المدني مع الدولة في دعم مسيرة التنمية والبناء.