رئيس «حقوق النواب»: التشريع الجديد يدعم أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب أن الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تساعد في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، تمثل ضرورة مهمة برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم الرئيس للتحالف الوطني

وقال طارق رضوان في تصريح لـ«الوطن»، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل الأهلي كان كبيرا من خلال التحالف الوطني، والذي تم تكوينه في إطار تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع الأهلي، وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، وجاء إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليعزز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية حيث يمثل التحالف الذراع التنموية للحكومة خلال الفترة الأخيرة، ومنذ إطلاق التحالف في مارس 2022.

مبادرات التحالف الوطني

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية بينها كتف في كتف، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان، إضافة إلى مبادرة «ستر وعافية»، وغيرها من المبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا مشير إلى أن اللجنة استقبلت التحالف الوطني واستمعت إلى الانجازات التي قام بها وأبدت الدعم الكامل للتحالف ثم جاء مشروع القانون الجديد للتحالف كمظلة للتحالف للمساعدة في الدور الذي يقوم به.