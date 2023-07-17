«الأحرار الاشتراكيين» يشيد بجهود التحالف الوطني: يدعم مسيرة التنمية

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو مجلس تحالف الأحزاب المصرية، أنّ إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، سيحدث طفرة في العمل الأهلي المجتمعي خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني وفي ظل التطور الذي تشهده البلاد مثمّنا الجهود التي تعمل على دفع عجلة التنمية.

حزب الأحرار الاشتراكيين

وأضاف «درويش»: «اهتمام الدولة بالعمل الأهلي والتنموي سيزيد من تماسك المجتمع نحو مستقبل أفضل لوطن يشمل الجميع ويقدم لهم كل الخدمات التي تقلل من أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت بهم نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة غير طبيعية فاقت كل التوقعات إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم أزمة كورونا، والتداعيات الاقتصادية الدولية التي تسببت في زيادة معدلات التضخم وزيادة العجز في الموازنة والميزان التجاري».

أشار إلى أن العمل الأهلي والتنموي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية خاصة أن التحالف لعب دوراً فعالاً في تشييد العديد من المصانع الإنتاجية التي تحقق أهداف المشروعات الاقتصادية المتوسطة والمتناهية الصغر وطويلة المدى بقدر الإمكان في مجالات الصناعة والزراعة بالمفاهيم الشاملة من ناحية محال محاولة توفير مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات والتي كان يجري استيرادها من الخارج في وقت سابق، بما يحقق تخفيض معدلات الاستيراد والاتجاه إلى العملية التصديرية لجلب العملة الصعبة لتحقيق التنافسية الإنتاجية بهدف الحد من التضخم وتقليل العجز في الموازنة إيمانا بأن الإنتاج هو السبيل الوحيد لمواجهة كل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الاستثمار الخارجي والداخلي

أوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه ينبغي سن قوانين تدفع في اتجاه زيادة الاستثمار الخارجي والداخلي وكذلك تقديم حوافز تضمن جذب المستثمرين من الخارج والداخل من أجل تحقيق بنية تحتية اقتصادية تضع مصر في دائرة الدول الصناعية المتطورة حتى يعود ذلك بالنفع على المواطن المصري.