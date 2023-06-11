حزب الأحرار الاشتراكيين يطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 672

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المهمة التي يناقشها الحوار الوطني، فالسياسة هي قاطرة العمل العام والقاطرة الأساسية التي تجر معها باقي القطارات في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، لذلك لا بد أن يتم تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن توسعة قاعدة المشاركة الحزبية.

زيادة عدد أعضاء مجلس النواب

وأضاف «درويش»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اقتراحاً قدمه حزب الأحرار الاشتراكيين حول قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث العدد الحالي لمجلس النواب هو 568 عضواً، ولكن الحزب يقترح أن يزيد العدد إلى 672 عضواً، بحيث يعين رئيس الجمهورية 5% بواقع 32 عضواً.

وأرجع زيادة العدد إلى التوسع الجغرافي وإنشاء مدن جديدة كما أنه مطلوب زيادة عدد الأحزاب المشاركة الفعالة في العملية السياسية، وفي دول العالم أجمع يكون هناك زيادة بما يضمن تمثيلاً إيجابياً لمعظم الأحزاب التي تكون موجودة على الساحة السياسية.

مقترح يتفق مع الدستور

ولفت إلى أن المقترح يتضمن انتخاب 640 عضواً بالانتخاب السري المباشر، على أن يتم انتخاب 50% بواقع 320 عضواً بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وانتخاب 320 عضواً بنظام المقاعد الفردية، وهذا يتفق مع صحيح المادة 102 من الدستور.