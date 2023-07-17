وكيل «صحة البحيرة» يفتتح دورات تدريبية للصيادلة

افتتح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدورات التدريبية العلمية للصيادلة، بحضور وإشراف الدكتورة سهام الكحكي، مدير عام الصيدلة بالمديرية، والدكتور أحمد قطري، مدير إدارة التدريب بالمديرية، في ضيافة الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، بمقر نقابة الصيادلة.

دورات تدريبية في البحيرة

وجاءت الدورة الأولى بعنوان «التركيبات الصيدلانية»، والدورة الثانية «الطب الشخصي وعلم الدواء الجيني»، والتي نظمتها نقابة الصيادلة بالبحيرة، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، وكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

أهمية التركيبات الصيدلانية

وتحدث الدكتور هاني جميعة، عن أهمية التركيبات الصيدلانية، وأنها تميز الدور الفني للصيدلي، وهذا المجال خاص بالصيادلة فقط دون غيرهم، كما حث الصيادلة وشجعهم على التميز في مجال عملهم.

كما أشاد بدور الصيدلي الهام والفعال في التثقيف الصحي، والذي بدوره يساهم في بناء مجتمع صحي، مشيدا بالدور المثمر بين مديرية الصحة وكلية الصيدلة جامعة دمنهور، ونقابة الصيادلة بالبحيرة، في دعم الصيادلة بدورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الصيادلة.

وقامت الدكتورة هبة عبد العظيم، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة دمنهور، بإلقاء أول محاضرة عن التركيبات الصيدلانية، ثم قامت الدكتورة سها محمود المصري، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة دمنهور، بإلقاء المحاضرة الثانية عن الطب الشخصي وعلم الدواء الجيني.