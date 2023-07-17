نائبة محافظ البحيرة: ارتفاع ضحايا عقار رشيد لـ4.. وتحويل المخالف للنيابة

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تفاصيل انهيار عقار رشيد، قائلة إن عدد ضحايا العقار ارتفاع إلى 4 متوفيين، منهم طفل يبلغ من العمر 10 أشهر.

العقار لم يكن مسكونا

أضافت «بلبع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العقار مكون من 7 طوابق، ولم يكن مسكونا، لكن كان بداخله عمال ينتهون من تشطيب عدد من الطوابق، بجواره عقار قديم مبني منذ 1991 وحالته جيدة، ومكون من 4 أدوار، ويحتوي على عدد كبير من الأسر، وأثناء انهيار العقار الأول، سقطت أجزاء من العقار الثاني.

وأشارت إلى أنه جرى إنقاذ 14 فردا، منهم 5 أفراد خرجوا من المستشفى، ويبقى 9 يتلقون العلاج، ويجري حاليا التحقيقات بشأن الانهيار، وهناك إجراءات جرى اتخاذها بشأن المخالفات المرصودة.

توفير 14 وحدة سكنية

وأوضحت أنه جرى توفير 14 وحدة سكنية في رشيد، لصالح الأهالي الذين فقدوا وحداتهم السكنية، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط أخلت 4 منازل حول العقارين المنهارين، وجار توفير ملبس ومسكن ومأوى لهم، بغض النظر عن التعويضات.