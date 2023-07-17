الكشف الطبي على معلمي مطروح ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالمجان غدا

أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بالتنسيق مع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، سيتواجد فريق مبادرة «100 يوم صحة» بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم غدا الثلاثاء، في التاسعة صباحا، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمعلمين وجميع المواطنين بالمجان.

مبادرة 100 يوم صحة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مبادرة 100 يوم صحة تنفذ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

التوسع في تقديم خدمات الصحة للمواطنين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، في بيان، أن مبادرة 100 يوم صحة تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتتضمن تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مثل القولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.