فحص أكثر من 58 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 58 ألف و783 مواطنا ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية 100 يوم صحة، التي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن.

فحص 21 ألف و800 مواطن

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 21 ألف و800 مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وفحص 24 ألف سيدة من خلال مبادرتي صحة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة.

فحص 6 آلاف و280 طفل

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و280 طفلا ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 6 آلاف و49 مواطنا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى فحص 471 من كبار السن.