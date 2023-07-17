وزير البترول: تطبيق منظومة التحول الرقمي حلم يتحقق في مصافي التكرير

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتسليم عدد من شباب مهندسي قطاع البترول شهادات إكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية Linear Programming للموارد والأصول في منظومة التكرير والتصنيع بمصافي التكرير المصرية.

وأكد الملا أهمية مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها في قطاع البترول لربط كافة أطراف صناعة البترول في مصر بمنظومة رقمية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول وتوفير البيانات بدقة وسرعة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات، مشيرا إلى أن مجال التكرير يعد الركيزة الأساسية لاستدامة تأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية، وأن جهود التحول الرقمي في منظومة التكرير تهدف إلى توفير البيانات بدقة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول، ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن 4 مراحل ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الملا أن تطبيق منظومة التحول الرقمي حلم يتحقق في مصافي التكرير المصرية التي كانت متقادمة وتم تطويرها واسترجاع أهميتها كأصول مهمة في صناعة البترول بمصر، مشيرا إلى أن جهود كفاءة الطاقة والعمليات والتحول الرقمي وغيرها من برامج تطوير أنشطة القطاع ساهمت بقوة في مواجهة التحديات التي تشهدها صناعة الطاقة في العالم حاليا.

الملا: برنامج تطوير القطاع يعمل على الاستثمار في تطوير المهارات

وأعرب الوزير عن تقديره لمجموعة الدارسين الذين أتموا البرنامج التدريبي بكفاءة، مشيرا إلى أن برنامج تطوير وتحديث القطاع يعمل على الاستثمار في تطوير مهارات ورفع كفاءة كوادر قطاع البترول الشابة وإعدادهم لتولي المسؤولية في المستقبل.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي والمهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول وديفيد ألكسندر نائب رئيس شركة هافرلى العالمية المتخصصة في الحلول الرقمية.

وزير البترول يستمع إلى عرض توضيحي بشأن البرنامج

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من المهندس محمد حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير وممثلي شركة هافرلي العالمية التي أعدت البرنامج التدريبي لشباب المهندسين الذين تم اختيارهم من هيئة البترول وشركة إنبي وشركات القطاع العاملة في مجال التكرير بمصر والبالغ عددهم 40 متدربا بهدف التدريب على إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية لربط كافة مصافي التكرير في مصر بمنظومة رقمية موحدة لتكوين نموذج خاص بهيئة البترول يشمل الشركات العاملة في مجال التكرير وخطوط الأنابيب وأساليب النقل المتاحة للوصول إلى الخطط الأنسب للعملية التشغيلية وتحديد ظروف التشغيل المثلى بما يساعد على زيادة إنتاجية مصافي التكرير وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وموارد التكرير في مصر.