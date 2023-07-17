وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية غدًا

يفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية، غدًا الثلاثاء، بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي.

ويلقى «الملا» كلمة رئيسية في افتتاح المنتدى، يوضح خلالها رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصري، وتعظيم مساهمته في الناتج القومي، كما تنعقد أول مائدة مستديرة استراتيجية لرواد قطاع التعدين و المعادن بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التي تعد فرصة مهمة لمناقشة مجالات التعاون في قطاع التعدين المصري.

أهمية كبيرة للمؤتمر

وأوضح وزير البترول أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة لعرض البرنامج والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته الدائمة لمشروعات القطاع التعديني ليصبح رافدًا هامًا من روافد الدخل القومي، وهو ما يتم العمل عليه عبر عدة محاور من خلال تنفيذ خارطة طريق لتطوير القطاع وتحديثه، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع شركات التعدين العالمية والمحلية، وإطلاق المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن، والتوسع في تصنيع الخامات المعدنية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي، والاستثمار في العنصر البشرى لتطويره.

السعي لجذب استثمارات جديدة

وسيشهد المنتدى المقرر عقده على مدار يومين تحت شعار «نحو الاستفادة من 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخال من الكربون»، جلسات نقاشية متنوعة تركز على استراتيجيات قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون و الشراكات المحلية والدولية مع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة وتعظيم القيمة المضافة، والعمل نحو مستقبل تعديني مستدام، فضلًا عن الاتجاهات الحالية في صناعة التعدين العالمية.

وتأتي الجلسة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى كأبرز الجلسات النقاشية المنعقدة خلال المنتدى لمناقشة فرص وتحديات قطاع التعدين لدفع النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تضم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد بندر الخُرَيف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، و السيد يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي.

وسيتضمن المنتدى أيضًا جلسة رفيعة المستوى لقادة صناعة التعدين من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين العالمية وذلك لإلقاء الضوء على كيفية إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصري وخطوات تطويره ليصبح وجهة جاذبة لمستثمري التعدين العالميين، وتضم الجلسة مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية؛ مايك سيلفر، الرئيس والشريك المؤسس لشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، ومارك كامبل، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشركة Akh Gold الانجليزية.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات منتدى مصر للتعدين أكثر من 200 مشارك من رواد وقادة صناعة التعدين في مصر والعالم. ويجرى افتتاح المعرض المصاحب الذي يستضيف 50 عارضًا و34 من رعاة الحدث يمثلون مختلف القطاعات عبر سلسلة إمداد التعدين لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول في تكنولوجيا التعدين التي تقدمها الشركات المشاركة.