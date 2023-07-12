وزير البترول ومحافظ السويس يشهدان مراسم تسليم أول حفار بترول صنع في مصر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول اليوم، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة.

تسليم الحفار لشركة التنقيب المصرية

وشهدا وزير البترول ومحافظ السويس، تسليم الحفار إلي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وأوضح «الملا»، أن بدء تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الأمثل لإمكانياته والـسراع بخططه لحفر الأبار لزيادة إنتاج الموارد البترولية والغازية، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامى فيه الإقبال علي الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع اسعار البترول عالميا.

تصنيع الحفارات خطوة جيدة وناجحة

وأضاف وزير البترول، أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة علي طريق التصنيع المحلي، لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها و تدعمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل ملموس بما يساعد علي تقليل الاستيراد وتوفير الإنفاق بالعملة الأجنبية، كما يعد باكورة العمل علي تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا.

توفير عائد اقتصادي

ولفت «الملا» إلى أن التوسع في إقامة أنشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائدا اقتصاديا وفرص عمل وتنعكس إيجابيا على رواج الأنشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تصنيع أول حفار صنع في مصر باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين، ومثال ناجح علي تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين إلى مصر بديلا عن الاستيراد، وقد تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيدي مصرية و توفير جانب منها من الخارج.

إنجاز غير مسبوق

ومن جانبه أعرب محافظ السويس عن اعتزازه بوجود هذا المشروع وهذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع البترول في تصنيع الحفار علي أرض محافظة السويس، ما يزيد من الاكتشافات والإنتاج والنجاح في زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وما يستتبع ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد وزيادة فرص العمل والعوائد الاقتصادية،

وقال نائب رئيس شركة HH الصينية العالمية، أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة للتحديث والابتكار والتطوير مع الشركاء في قطاع البترول المصري يمثل علامة فارقة في العلاقات المصرية الصينية، وان شركته التي تقوم بنشاط واسع حول العالم ملتزمة بالعمل والتوسع في مصر ولديها رؤية مستقبلية لذلك، حيث تعتبر مصر أحد الدول التي تهتم بتنمية أنشطة الشركة فيها.