التحفظ على أموال موظف بنك بالمحلة لاتهامه باختلاس مبالغ من حسابات العملاء

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، قرارا بالتحفظ على أموال موظف بأحد البنوك بالمحلة وزوجته وطفلتين قصر من أبنائه، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عملاء البنك.

جاء القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، بعد أن أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال الموظف المتهم، وتم إحالة الأمر لدائرة محكمة الجنايات المختصة، محل إقامة المتهم، وصدر القرار اليوم.

الاستيلاء على 8 ملايين جنيه

تعود أحداث الواقعة بعد أن وردت بلاغات باتهام أحد موظفي البنوك بالمحلة الكبرى، بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال العملاء، وأجرت نيابة أول المحلة الكبرى تحقيقات موسعة في الواقعة، وقامت إدارة البنك بتحرير محضر يحمل رقم 1260 إداري أول المحلة ضد الموظف «ا. م.ا»، وطالبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حول استيلاء المتهم على أموال العديد من العملاء، بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى «م. ا»، حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.

اختفاء 6 ملايين جنيه من حساب عميل

كما كشفت التحريات أن أحد الضحايا يدعى الدكتور «عبد المعطي ال»، اكتشف اختلاس المتهم 6 ملايين جنيه من حسابه، وتقدم بشكوى رسمية إلى إدارة البنك تفيد أنه تعرض إلى اختفاء المبلغ من حسابه في أغسطس الماضي، وطالب بضرورة استخراج كشف حساب في الفترة من عام 2019 حتى الآن، لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.