المشدد 15 عاما لموظف بتهمة اختلاس أسمدة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة موظف بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعزله من وظيفته، ورد المبلغ المالي، لاختلاسه أسمدة من وظيفته، بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد الجندي، وبأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تفاصيل الواقعة والإخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر يولية من العام الماضي 2023، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم «ع،ح» بصفته موظفا عاما أمين مخزن الجمعية التعاونية الزراعية بنجع حمودة التابعة للإدارة الزراعية لمركز ساقلته، بمحافظة سوهاج اختلس أسمدة في حيازته بسبب وظيفته، حيث اختلس أسمدة مختلفة الأنواع قدرت بمبلغ خمسة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيه.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وحيث أن تلك الأسمدة وفقا لقرار الإحالة مملوكة لجهة عمله ومسلمة إليه، بسبب وظيفته لتسليمها للمزراعين المتعاملين مع الجمعية جهة عمله، إلا أنه اختلسها لنفسه بنيه تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع، وجرى إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.