«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات بالأسلحة بين مواطنين سودانيين والدعم السريع

أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من مدينة أم درمان، باندلاع اشتباكات مسلحة بين عدد من المواطنين وعناصر الدعم السريع، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مدينتي أم درمان وخرطوم بحري.

اشتباك سلاح المشاة مع الدعم السريع

وأضاف «الجندي»، في رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات في مدينة أم درمان تمركزت في الأحياء القديمة، فيما تقوم القوات المسلحة السودانية بعمليات تمشيط لمطاردة عناصر الدعم السريع، الذين يتحصنون داخل عدد من المنازل والشوارع الضيقة بمناطق جنوب غرب أم درمان، مما أدى إلى اندلاع معارك دائرة حتى الوقت الحالي.

وكشف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الأحياء الجنوبية في العاصمة الخرطوم شهدت معارك ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع، ما انسحب أيضًا على أحياء وسط الخرطوم، واشتبك سلاح المشاة مع الدعم السريع بريًا في عدد من محاور العاصمة الخرطوم.

مئات القتلى وآلاف الجرحى

وذكر «الجندي» أن الجيش السوداني استهدف عددًا من الارتكازات والمواقع للدعم السريع بالقصفين الصاروخي والمدفعي في المدن الثلاث.

ونقل مراسل «القاهرة الإخبارية» عن شهود عيان بأن عددًا من المواطنين السودانيين هاجموا عناصر للدعم السريع بالأسلحة النارية بمنطقة الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم، ولا تزال دائرة حتى الآن.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات، لحقن دماء الشعب.