«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تضيف وزيرين روسيين إلى قائمة العقوبات

ذكرت الحكومة البريطانية، اليوم، أنّها أضافت 14 اسمًا جديدًا إلى قائمة العقوبات، يشمل أولجا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، وسيرجي كرافتسوف، وزير التعليم، بموجب العقوبات المفروضة على روسيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت القناة، أنّ بريطانيا فرضت عقوبات على ليوبيموفا، لتقديمها دعم لسياسات وأعمال ترويجية، تزعزع استقرار أوكرانيا أو تهدد وحدة أراضيها.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على آخرين، بينهم كرافتسوف، لمشاركتهم فيما تصفه بأنّه «برنامج (الحكومة الروسية) لترحيل الأطفال الأوكرانيين قسريًا وإعادة تعليمهم».