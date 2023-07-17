محافظ المنيا يشهد أعمال التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بدء فعاليات أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية «صقر119»، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، والذي تنفذه المحافظة خلال الفترة من 16- 18 يوليو الجاري.

مجابهة الأزمات والكوارث

وقال محافظ المنيا إن مصر لها تاريخ مشرف في مجابهة الأزمات خاصة بعد ثورة 30 يونيو وما تعرضت له على الصعيدين القومي والعالمي، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبدأ عهد جديد قادر على مواجهة التحديات من خلال إدارة منظمة للأزمات تهدف إلى توحيد الجهود من أجل الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

وأشاد بجهود الدولة في التعامل مع العديد من الأزمات منها مواكبة التغيرات المناخية، حيث نفذت المحافظة في سبتمبر 2022 نموذج محاكاة لمواجهة السيول واستعدادات المحافظة للتعامل الفوري مع الأزمة والحد من تداعياتها، مشيرا إلى أن اليوم نشهد إجراء بيان عملي على سحب المياه أسفل نفق النيل من خلال تدريب عملي يهدف إلى تحقيق التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهة والمحافظة والمحافظات المجاورة من جهة أخرى، إلى جانب تنظيم الأدوار ووضع خطط تتضافر بها كافة الجهود لرصد واحتواء الأزمة وسرعة استرجاع الأمور إلى طبيعتها.

استعدادات كل قطاعات المحافظة

من جانبه قدم اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، عرضاً شاملاً وتفصيلياً حول المحافظة وكافة المقومات والإمكانيات الموجودة بها، واستعدادات كافة القطاعات في المحافظة ومدى جاهزيتها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها بكافة القطاعات، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 للإزالات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمرحلتيها الأولى والثانية، والأسبوع الأول من المرحلة الثالثة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وبيان بمساحات الأراضي التي تم استردادها.