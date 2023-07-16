حفل زفاف جماعي لـ25 عريسا وعروسة بحضور محافظ المنيا (صور)

نظم مساء اليوم الأحد، حزب مستقبل وطن في المنيا، حفل زفاف جماعي لـ25 عريسا وعروسة من أبناء قرى مراكز ومدن المحافظة.

حفل زفاف جماعي لـ25 عريس وعروسة

حضر حفل الزفاف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومحمد نشأت العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن في المنيا، ووليد عبد القوي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

وأقيم حفل الزفاف بمدينة المنيا الجديدة تحت عنوان «هدية الرئيس السيسي للشباب»، حيث جرى اختيار الـ25 عريس وعروسة وفقا لضوابط محددة وضعها حزب مستقبل وطن، وهم من قرى متفرقة تشمل كافة أنحاء مراكز محافظة المنيا.

فرقة زفاف شعبي بالمنيا الجديدة

وقبل بدء حفل الزفاف وفر حزب مستقبل وطن فرقة زفاف شعبي، وعدد من أوتوبيسات والسيارات التي جابت شارع كورنيش المنيا وعدد من الشوارع الرئيسية احتفالا بالعرس، حيث جرى تشغيل الأغاني المتنوعة لإدخال البهجة والسعادة بين الحضور، وذلك بمشاركة أسرهم وأقاربهم.

ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن عدد من الأجهزة الكهربائية على العرائس وشملت خلاط، بوتاجاز، غسالة، ثلاجة، مكواة، وشاشة عرض، لمساندتهم على بدأ حياة أسرية جديدة.