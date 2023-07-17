«القبطية الأرثوذكسية» تثمن موافقة «النواب» على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

تثمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرار مجلس النواب بالموافقة على القانون الخاص بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصرح نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة، بأن القانون قدم مظلة تشريعية للتحالف فيما يعد خطوة جادة من أجل تنسيق الجهود المختلفة للعمل الأهلي التنموي في تناغم لدعم مسيرة التنمية في مصر.

دور التحالف في خلق قاعدة بيانات لما تقدمه منظمات العمل الأهلي

وأضاف أن أسقفية الخدمات العامة تعتز بمشاركتها في التحالف الوطني كمؤسسة فاعلة في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة تدعم وتشارك في جهود الدولة للوصول إلى أكثر الفئات المستضعفة ومساندتها.

بدوره، أشاد القس روفائيل ثروت، بدور التحالف في خلق قاعدة للبيانات بكل ما تقدمه منظمات العمل الأهلي، وكذلك خلق قاعدة بيانات من المتطوعين لتوحيد الجهود والدفع بعجلة التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.