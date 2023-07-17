حزب التجمع: التحالف الوطني سيمكن الشباب من شغل المواقع المحلية

قال عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي كان نموذجا مهما جدا لحالة التقارب بين الإدارة التنفيذية للدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاعات الخدمة المباشرة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر احتياجا داخل المجتمع المصري، وبالتالي حصل نوع من أنواع الاستفادة المتبادلة فيما يتعلق بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المصريين خصوصا في هذه البيئات، وهذا ناتج من امتلاك معظم المنظمات لقواعد بيانات محدثة بشكل مستمر وأرضية حقيقية في الشارع المصري تستطيع من خلالها أن تُحدد أنواع الخدمات التي تحتاجها كل منطقة في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا نوع من أنواع التكامل بشكل كبير في أنشطة الدولة المصرية.

قنديل: تطوير قانون منظمات المجتمع المدني

وأوضح قنديل، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية كان لديها الإمكانيات والموراد التي استطاعت توظيفها بأسلوب يتناسب مع الاحتياجات الموجودة على الأرض، إذ أن التكامل بين الطرفين ساهم في تقليل هامش الهدر الذي كان من الممكن أن تواجهه هذه الخدمات، واستطاع توصيلها بآليات وقدرة مرنة، فضلا عن تطوير قانون منظمات المجتمع المدني الذي ساعد على تحقيق أهداف التنمية سواء في التنسيق في إدارة موارد الدولة أو من خلال السعي لتوفير موارد خاصة لدى تلك المؤسسات سواء عن طريق جمع التبرعات أو المنح، كما أن التحالف لعب دورا مهما جدا في تطوير رؤية الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية 2030، والتعاطي مع البرنامج الحكومي الذي قدمته لمجلس النواب لقياس الأثر ومتابعة المشروعات.

قنديل: لا يجب أن ننكر اعتماد التحالف الوطني على الشباب

وأكد أنه لا يجب أن ننكر اعتماد التحالف الوطني على عناصر الشباب وبناء قدرات جيل من الشباب تمكنهم من أدواتهم، وذلك من خلال تدريبهم على العمل العام والتعامل مع الاحتياجات المجتمعية، وبالتالي المجتمع المصري كسب جيلا جديدا قادرا على شغل المواقع المحلية في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، فضلا عن أن ثقافة التطوع نجحت بشكل كبير للغاية: «شفنا ازاي التحالف اعتمد على عدد هائل من العناصر المتطوعة في إدارة الخدمات وإيصالها للمستحقين في مختلف قرى ونجوع مصر الأكثر احتياجا، وبالتالي تم تدعيم ثقافة التطوع ومنحها مساحة أكبر».