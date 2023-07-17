عشرات المتطوعين من التحالف الوطني يشاركون في إغاثة سكان عقار حدائق القبة

قال عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، إنَّ حادث أليم وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حوالي الرابعة فجراً، بعزبة مكاوي بحدائق القبة، إذ تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة لمحافظة القاهرة، بلاغا بسقوط أحد المنازل، مكون من 5 طوابق «4 علوي إضافة إلى الطابق الأرضي».

جهود التحالف الوطني لإغاثة سكان عقار حدائق القبة

وأضاف «الغنام» خلال تغطية حية لقناة «إكسترا نيوز» لرصد جهود التحالف الوطني لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار، أنَّ البيانات الأولية من غرفة العمليات المركزية جاء فيها أن الطوابق العلوية للمبنى جرى بناؤها بحوائط فقط بدون أعمدة خرسانية، ما أدى إلى انهيار المبنى عند إزالة صاحب العقار لجدار كان مقاماً كأحد الأساسات للمبنى.

محافظة القاهرة تشكل هيئة هندسية لمتابعة الحدث

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»: «محافظة القاهرة أصدرت قراراً بتشكيل هيئة هندسية لمتابعة الحدث والتعامل مع المنازل المجاورة عند وجود أي شروخ أو تداعيات سلبية بشكل مباشر، وعلى الفور وصلت كل الأجهزة المعنية من سيارات إسعاف وجهات إنقاذ، وجرى إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات القريبة من موقع المبنى المنهار للتعامل مع المستجدات».

وأشار «الغنام»، إلى قرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات، سواء للمتوفين أو للمصابين، مضيفاً: «حضور مكثف للتحالف الوطني، الذي يضم عشرات من منظمات المجتمع المدني التي لديها خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه الحوادث، بمحيط الحادث من خلال عشرات المتطوعين الذين تعاملوا بشكل مباشر في محاولة لإنقاذ».