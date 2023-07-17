أمين سر التحالف الوطني: صرف تعويضات وتوفير شقق لمتضرري عقار حدائق القبة

أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف توجه من خلال فرق المتطوعين؛ لمقر حادث انهيار عقار في منطقة حدائق القبة، للمساندة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي بالمنطقة.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيجري صرف تعويضات لأسر ضحايا المنزل المنهار، علاوة على توفير شقق بالإيجار للمضارين.

وتابعت أمين سر التحالف الوطني: «المؤسسات المشاركة في التحالف قامت أيضا بتقديم الدعم لأسر المصابين والضحايا، ماديا ومعنويا علاوة على تقديم الاحتياجات الأساسية للمضارين من حادث انهيار منزل رشيد في البحيرة».

موافقة مجلس النواب على إصدار قانون التحالف

أضافت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي: «وضع فكرة التحالف في إطار تنظيمي ومؤسسي بموافقة مجلس النواب على إصدار القانون، سيعمل على استمرار التحالف واستمرار خدماته الكثيرة، خاصة أن الأمر كان مكفولا في قانون الجمعيات الأهلية فقط، لكن الآن أصبح هناك قانونا منفردا بالتحالف فقط، سيساعد على تمكين التحالف من تنمية قطاعات عدة من المواطنين، من خلال مشروعات تنموية بآلية تنسيق مستمرة وبروتوكولات تعاون من منظمات».

مراقبة أموال التحالف

واختتمت: «فيما يتعلق بمراقبة أموال التحالف، ستكون هناك مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهات أخرى وفق القانون؛ لعدم تعارضه مع الدستور المصري».