بسام راضي يكشف عن تفاصيل كلمته بمجلس الشيوخ الإيطالي.. الأولى لسفير أجنبي

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، عن تفاصيل حضوره جلسة بمجلس الشيوخ الإيطالي، مؤكدًا أنه لأول مرة يلقي سفير أجنبي كلمة بمجلس الشيوخ الإيطالي.

تفاصيل حضور بسام راضي جلسة بمجلس الشيوخ الإيطالي

وقال بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس الشيوخ الإيطالي يتبنى قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنه اغتنم الفرصة لاستعراض جهود مصر في هذا الملف ومنع خروج أي مركب بصورة غير شرعية خلال السنوات الماضية.

جهود مصر في ملف الهجرة غير الشرعية

وأضاف بسام راضي، مساء اليوم السبت، أن أوروبا تعاني من الهجرة غير الشرعية، القادمة من بعض الدول المجاورة لمصر، مؤكدُا أن جميع المصريين الذين خرجوا بصورة غير شرعية، جاءوا عن طريق ليبيا، بعد خروجهم من مصر بصورة شرعية.

وتابع راضي: «لابد من عودة مؤسسات الدولة إلى ليبيا لدعم استقرارها»، مؤكدًا أن أفريقيا تفتقر للبنية الأساسية، الأمر الذي انعكس سلبا على تدفق الهجرة غير الشرعية لأوروبا خلال السنوات الأخيرة.

تطوير البنية التحتية في أفريقيا

ودعا راضي، دولة إيطاليا لتبني خطة في الاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، لأن هذه المشروعات ستعود بالنفع على شعوب ودول القارة الأفريقية، وتقلل من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مجلس الشيوخ الإيطالي رحب بالفكرة التي تم عرضها، من أجل تطوير البنية التحتية للحد من الهجرة غير الشرعية.

عدد الضيوف في مصر

ولفت بسام راضي، إلى أنه اغتنم الفرصة وتحدث عن استضافة مصر نحو 9 ملايين ضيف، وتوفير كافة سبل الحياة لهم، مؤكدًا أن مصر تعامل ضيوفها مثل باق المواطنين المصريين دون تمييز.

وأكد بسام راضي، أن مجلس الشيوخ الإيطالي ليس لديه علم بعدد الضيوف في مصر، لأنهم كانوا يعتقدون أن مصر لديها 3 ملايين فقط، ولكن صححت لهم المعلومة بأن مصر يتواجد بها 9 ملايين ضيف.

وأشار راضي إلى أن انتخاب مصر رئيسا للجنة المالية بالفاو، يؤكد على مكانتها الكبيرة، وهناك شهادة دولية بالمجهود الضخم للحكومة المصرية في قطاع الزراعة.