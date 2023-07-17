«المهن الزراعية» تشيد بجهود التحالف الوطني: دور كبير في دعم خطط التنمية

أشادت نقابة المهن الزراعية بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي، منذ تدشينه، إذ قام بدور كبير لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها الدوله المصرية.

التحالف الوطني يهتم بكل فئات المجتمع

وأوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التحالف الوطني عزز من مسيرة التنمية المجتمعية جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يهتم بكل فئات المجتمع ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية والحماية بمختلف القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات الزراعة والأمن الغذائي الذي يعمل به نحو 25% من القوى العاملة في مصر.

أضاف: «أطلق التحالف الوطني مبادرة «ازرع» واستهدفت في المرحلة الأولى نحو 100 ألف مزارع من صغار المزارعين الأولى بالرعاية بهدف زيادة المساحات المنزرعة بالقمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المحسنة وتقديم الخدمات الإرشادية، واهتمت المبادرة أيضا بالمحاصيل الاستراتيجية الأخرى وبالثروة الحيوانية، ومثلت خطوة مساندة للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية».