اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «التحالف الوطني» يوحّد جهود العمل الأهلي ويعزز الحماية الاجتماعية في كل ربوع مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«التحالف الوطنى» يوحّد جهود العمل الأهلى ويعزز الحماية الاجتماعية فى كل ربوع مصر

تحالف الخير فرحة فى كل بيت

يضم 34 كياناً تنموياً وخدمياً.. وأنفق 12 مليار جنيه فى 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن.. واستقبل 5 ملايين فى المستشفيات والمراكز الطبية

قدم تعويضات عاجلة لمتضررى عقار حدائق القبة وافتتح مشروعات تنموية فى أسوان.. و«مصر الخير»: سيؤدى إلى طفرة فى العمل الأهلى

نواب: أسس قاعدة موحدة للأوْلى بالرعاية تشمل بيانات 37 مليون مواطن ويضم آلاف المتطوعين لتحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة

تحالف الأحزاب: يضم خيرة الشباب المتطوعين.. و«الوفد»: أسهم فى تنمية القرى.. و«الشعب الجمهورى»: يضمن وصول الاحتياجات لمستحقيها

«أمناء حياة كريمة»: يوسع مظلة الحماية الاجتماعية وينظم جهود المجتمع المدنى.. و«حقوق الإنسان» بـ«النواب»: ذراع تنموية للحكومة

9 سنوات سياسات نقدية ناجحة

القطاع المصرفى يصمد أمام الأزمات العالمية

«طاقة الرياح بغرب سوهاج» يوفر الكهرباء لـ11 مليون وحدة سكنية

«مدبولى»: توجيهات رئاسية بدعم قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.. ووحدة دائمة لحل مشاكلها

الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بـ65 مليون دولار

نهاية عهد البيروقراطية.. وحوافز لجذب رؤوس الأموال

أهلى.. وزمالك

«أوسوريو» يطلب «ميسى» ومدافعاً ولاعب «بوكس تو بوكس»

«كولر» يدرس منح «الشناوى» راحة خاصة

الاستثمار والصناعة.. بوابة الرخاء

الدولة تعيد رسم خارطة الاستثمار و«ابدأ» مبادرة رئاسية لتوطين الصناعة

«هيبة»: الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة الاستثمار بتحسين مؤشرات التنافسية وإنشاء الرخصة الذهبية

اقتصاديون: «30 يونيو» صاغت عقد الجمهورية الجديدة.. ودعمت القطاع الخاص وأعادت الصناعة الوطنية

الصفحة الثانية

القطاع المصرفى يصمد أمام الأزمات العالمية ويحقق مؤشرات ونتائج قياسية

9 سنوات سياسات نقدية ومصرفية فعالة

إجمالى الأصول يصل إلى 13 تريليون جنيه فى مارس 2023.. وزيادة عدد بطاقات الائتمان إلى 5 ملايين نهاية 2022

صافى الاحتياطيات الدولية 34.8 مليار دولار فى يونيو 2023.. واحتياطى الذهب 8 مليارات دولار حتى أبريل الماضى

الصفحة الثالثة

التحالف الوطنى وحَّد جهود العمل الأهلى ويساعد على تطوير حياة الأهالى فى كل ربوع مصر

«تحالف الخير».. فرحة فى كل بيت

تحالف الدعم والرعاية

تعويضات عقار حدائق القبة

الصفحة الرابعة

تعويضات عاجلة لمتضررى عقار حدائق القبة المنهار.. ومتطوعو التحالف ينتشرون لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين

50 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفاً للمصاب

افتتاح مشروعات تنموية فى أسوان ومسجدى الكويت والتقوى ووحدة تنقية المياه بـ«بلانة».. وبدء التشغيل التجريبى لمركز «استدامة» للحرف اليدوية والتراثية

«مصر الخير» تُثمِّن إقرار البرلمان لقانون «التحالف»

«المطيرى»: مشروعاتنا التنموية هدية من الشعب الكويتى للمصريين ضمن استراتيجية عمل تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية

«زمزم»: قانون التحالف يلبى طموح المجتمع المدنى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة

عهود وافى: هدفنا الارتقاء بحياة المواطن وتحقيق طفرة تنموية وضمان وصول الدعم للمستحقين

رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»: شريك أساسى فى تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة

بدأنا حملات تمكين اقتصادى للوصول إلى الأسر أصحاب المشاريع لتنميتها وزيادة دخلها

الصفحة الخامسة

«الأحزاب»: جهود التحالف تضمن وصول المساعدات للمستحقين

«الوفد»: ملحمة وطنية فى دعم وتنمية القرى

«الشعب الجمهورى»: بادرة جيدة للحوكمة الاجتماعية

«تحالف الأحزاب»: بوصلة عمل أهلى توجه الجمعيات الأهلية

«التجمع»: نموذج مهم للتقارب بين الدولة والمنظمات.. وتطوير قانون المجتمع المدنى ساعد فى تحقيق أهداف التنمية

«نواب»: كيان تنموى لتحسين حياة المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة

«الجندى»: يحشد الجهود الفردية والجماعية لتعزيز التنمية الاجتماعية

«الجبلاوى»: ساهم فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

«هندى»: الجمعيات الأهلية حققت تمكين الشباب والمرأة

«أبوزيد»: يدعم محدودى الدخل لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

«الكاتب»: يوجد فى 27 محافظة ويمتلك 325 مقراً وفرعاً

طارق رضوان: التشريع الجديد يدعم «التحالف» ويسهم فى توحيد جهود العمل الأهلى

رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: ذراع تنموية وقدّم إنجازات فى التمكين الاقتصادى ودعم التنمية

القانون يضمن وصول المساعدات لـ«الأكثر احتياجاً» بالتعاون مع الحكومة ومؤسات الدولة

الصفحة السادسة

قرارات تنفيذية وتشريعات لإنهاء عهد البيروقراطية.. وحوافز وتسهيلات غير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال

الاستثمار والصناعة.. الطريق لانطلاقة اقتصادية

الدولة تعيد رسم خارطة الاستثمار بتسهيل الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال

قرارات «الأعلى للاستثمار» برئاسة «السيسى» تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتُعزز الشفافية والحياد التنافسى

«هيبة»: الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات التنافسية وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين وهناك طفرة واضحة فى جاذبية السوق المصرية

خبراء: حوافز لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل

«عيد»: النمو فاق توقعات المؤسسات العالمية.. و«رشاد»: إجراءات لحماية القاعدة الضريبية.. ودعم بيئة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

خبير اقتصادى: «30 يونيو» أفضت إلى إنجازات عديدة.. وصاغت عقد «الجمهورية الجديدة»

الصفحة السابعة

اقتصاديون: «الجمهورية الجديدة» ترفع شعار عودة الريادة للصناعة الوطنية

«كيلانى»: جهود الدولة أسهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية.. وقراراتها الإصلاحية ساعدت فى الصمود أمام «جائحة كورونا» والأزمة العالمية

«السيد»: الحكومة اعتمدت سلسلة من الإجراءات لتطوير المجمعات وتلبية احتياجات الصناعات المحلية

«ابدأ».. مبادرة لتشجيع التوطين المحلى وتقليل فجوة الاستيراد وتوفير فرص عمل

المبادرة تركز على دعم الصناعة والتدريب والبحث ودعم المشروعات الكبرى بقيمة إجمالية تقدر بـ150 مليار جنيه منها 140 ملياراً لتمويل رأس المال العامل

مصر تسعى لزيادة فاتورة التصدير لـ100 مليار دولار من خلال نقل التكنولوجيا العالمية إلى الصناعة المحلية

حسام عوض الله: التخطيط الجيد حوّل أزمات الكهرباء والبنزين فى عهد الإخوان إلى فائض وصادرات

رئيس «طاقة النواب»: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

الصفحة الثامنة

استغاثة ضد الإجهاد «كولر» يطلب تأجيل مباريات الأهلى فى الكأس.. الجهاز يدرس منح «الشناوى» راحة خاصة.. وتجهيز خطة «الحرس»

الضوء الأخضر «فيتوريا» يرحب بموعد الموسم الجديد.. ويبدأ التحضير للمونديال

«ميسى» أولاً «أوسوريو» يطلب تدعيم الزمالك بـ«عادل».. ولاعب «بوكس تو بوكس»

تحت حصار الطبيعة أمطار وعاصفة رعدية فى استقبال «ميسى» بـ«إنتر ميامى».. و«البرغوث»: أنا هنا للفوز