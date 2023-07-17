جامعة القاهرة تكرم صحفي بـ«الوطن» لتغطيته المتميزة في ملف الجامعات

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع خدمة المجتمع، وبحضور عمداء كليات الجامعة، الزميل أحمد أبو ضيف الصحفي بـ«الوطن»، لتغطيته المتميزة لأخبار جامعة القاهرة والجامعات، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده للإعلان عن مشروع الجامعة لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي.

جامعة القاهرة تحقق طفرة في التصنيفات العالمية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة خلال الفترة الماضية، حققت طفرة كبير وغير مسبوقة في التصنيفات العالمية.