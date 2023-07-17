رئيس جامعة القاهرة يطلق مشروع تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية على مستوى كليات الجامعة، المختلفة، معلنا ايضا مشروع تطوير قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة، ولفيف من الصحفيين المختصين في مجال التعليم العالي والجامعي تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، موضحًا أن الفكرة تقوم على التخصصات المتكاملة والعلوم البينية، وكيفية تمويلها لتخدم المجتمع، ومختلف التحديات القومية لاستئناف حركة تجديد الفكر العربي المعاصر.

تطوير مستشفى قصر العيني

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي «الفرنساوي» بعد 30 سنة من إنشائه، يأتي في إطار متابعة مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ لتكون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية الطبية، مشير الي ان خطة التطوير تتم على 4 مراحل ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات، بجانب تحسين أحوال العاملين وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية وتساهم في المبادرات الرئاسية.

تطوير العلوم الإنسانية

وتابع الخشت بأن تطوير العلوم الإنسانية مشروع جديد من نوعه، ويركز على جامعات الجيل الرابع، مضيفًا أن المشروع الواحد يتكلف ما بين 200 ألف إلى مليون جنيه، وليس هناك سقف للتمويل، ونستهدف تحقيق تقدم على المستوى العالمي.

وأضاف أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا كبيرًا لكثير من التخصصات على مستوى التصنيفات العالمية، موضحًا أنّ المشروع يهدف إلى تقدم مركز الجامعة وتصنيفها إلى ما بين 100 مركز إلى 150 إضافيًا.