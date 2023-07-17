نشأت الديهي: التكلفة الاقتصادية لارتفاع درجة حرارة الأرض كبيرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية، وهذا الأمر سيكون له تكلفة اقتصادية كبيرة، خاصة أن ارتفاع درجة الحرارة من شأنه أن يؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل.

الديهي: التلوث المناخي يؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع درجة الحرارة

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على شاشة «قناة ten» مساء اليوم الإثنين، أنَّ التلوث المناخي مؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع درجة الحرارة، متسائلاً: «هل الشعب المصري ينظر إلى قضية المناخ على أنها وجودية؟ هل ينظر الشعب إلى هذه القضية على أنها نوع من الرفاهية؟».

الديهي: قضية المناخ لم تعد رفاهية

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، «أن قضية المناخ لم تعد رفاهية، ولذلك هناك ضرورة لتدريس هذه القضية في المناهج التعليمية، كما أن الأحزاب السياسية عليها أن تهتم بهذه القضية، لكي يرتقي المجتمع بهذه القضية ولفت إلى أن اليوم شهد أقصى استهلاك للكهرباء بحجم وصل لـ 34.5 جيجا، وهذا أعلى استهلاك يومي في تاريخ مصر، معقبًا: «لم تصل مصر لهذا الاستهلاك طوال السنوات السابقة».

وأضاف أن القدرات الكهربائية المتاحة في مصر لإنتاج الكهرباء تصل لـ45 جيجا، وهذا الأمر تحقق من خلال خطة الدولة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع انقطاع الكهرباء عن المنازل والمصانع.

وأشار إلى أن الكهرباء موجودة في مصر بوفرة كبيرة، ويجب أن نستعيد ما كان يحدث في عهد الإخوان من انقطاع للكهرباء، وحديث رئيس وزراء الإخوان هشام قنديل الذي كان يطالب المواطنين بالجلوس في حجرة واحدة، وارتداء ملابس داخلية.