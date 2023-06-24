مجدي علام: سمعنا الكثير حول التمويل نتيجة التغير المناخي.. لم يحدث شيء

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، إن قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» والتي جرى عقدها في العاصمة الفرنسية باريس جاءت بعدة محاور رئيسية، حيث كان أشهر عنوان لها هو «قمة الميثاق الدولى»، مشيرا إلى أن الشعوب الأفريقية والنامية سمعت الكثير من الحديث حول تمويل الدول النامية المتضررة من تأثير المناخ، ولم يحدث شيء بعد ذلك.

يوسف: الرئيس السيسي جدد دعوته بتمويل قدره 100 مليار دولار للدول الأفريقية

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال مشاركته في القمة جدد دعوته بتمويل الـ100 مليار دولار للدول الأفريقية، حيث إن هناك مشكلات خاصة بالتعامل مع المركزية واللامركزية.

مطالب الرئيس السيسى تتماشى مع الظروف الأفريقية

وأوضح أن الرئيس السيسي هو أول رئيس جمهورية يطالب بإعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، كما أن مطالب الرئيس السيسى تتماشى مع الظروف الأفريقية، وخلال كلمته طالب كذلك بجذب الاستثمار للقطاع الخاص.