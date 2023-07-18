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نفوق 50 حوتا من نوع الطيار في إسكتلندا

كتب:

عمرو حسني
04:55 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
حيتان

حيتان

نفق أكثر من 50 حوتا من أنواع الحيتان الطيارة في إسكتلندا، عقب جنوحها على شاطئ جزيرة لويس، ويعد هذا الجنوح، الأكبر بشكل جماعي في البلاد منذ عدة عقود مضت.

إنقاذ عدد قليل من الحيتان

علمت السلطات في إستكلندا بالأمر منذ صباح الأحد، حاولت حل الأزمة عبر عدة محاولات دون وجود تحسن، لكن تم انقاذ فقط 12 حوتا، في الوقت الذي نفق 55 حوتا في المجمل.

ما هو الحوت الطيار؟

الحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات، التي يصل عددها إلى 7 أمتار، أما وزنها فيصل إلى 3 أطنان، ويتطلب إعادة هذه الحيتان إلى البحر مرة أخرى، جهدا كبيرا، حيث يتم دفعها بالأيدي، أو استخدام شباك خاصة من أجل جرها مرة أخرى إلى المياه العميقة.

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بقلم عمرو حسني