«دلافين عسكرية و20 طريقة حماية».. كيف نجح الأوكران في تفجير جسر القرم؟

غردت إليزابيث تسوركوف، الزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، على حسابها الشخصي موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ،أن روسيا كانت تدعي قبل أشهر فقط أنه لا يمكن مهاجمة جسر كيرتش.

وأضافت تسوركوف، أنه قبل 3 أشهر فقط، كانت الدعاية الروسية تزعم أن جسر القرم كان من المستحيل مهاجمته بسبب 20 طريقة حماية مختلفة التغطية، بما في ذلك الدلافين العسكرية، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

Only 3 months ago, Russian propaganda was claiming that the Crimea bridge was impossible to attack because of 20 different modes of protection covering it, including military dolphins (#17) https://t.co/gJdON9o4Vl What a colossal failure pic.twitter.com/70ZrQoKXYb

وقال مسؤولون روس إن شاحنة مفخخة تسببت في اندلاع حريق وانهيار جزء من الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، مما ألحق أضرارا بشريان إمداد رئيسي لجهود موسكو الحربية في جنوب أوكرانيا.

واتهم رئيس البرلمان الإقليمي المدعوم من الكرملين في شبه جزيرة القرم، أوكرانيا على الفور، حيث هدد المسؤولون الأوكرانيون مرارا وتكرارا بضرب الجسر وأشاد البعض بالهجوم، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.

من جانبه، قال الصحفي البريطاني بيتر بومونت، محرر الشؤون الخارجية في صحيفة «ذي أوبزرفر»، إن جسر كيرتش إلى شبه جزيرة القرم بطول اثني عشر ميلا وأطول من تمثال الحرية، وجوهرة تاج مشاريع البنية التحتية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وصفتها وسائل الإعلام الروسية بأنها «بناء القرن».

وأضاف: «عندما افتتح الرئيس الروسي طريقه في 15 مايو 2018، قاد شاحنة كاماز البرتقالية عبر الجسر، تفاخر بأهميتها».

It seems at least three spans of the bridge have collapsed. Two at the location where a train is burning (location 1), and another further to the east (location 2). pic.twitter.com/aIz0rl48kf